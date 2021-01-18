تأجيل الانتخابات العراقية على الطاولة والبرلمان يناقش 5 خيارات لبند الرواتب في الموازنة

2021/01/18 | 00:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ تسلمت‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬أمس‭ ‬اقتراحا‭ ‬من‭ ‬مفوضية‭ ‬الانتخابات‭ ‬العراقية‭ ‬بتأجيل‭ ‬الانتخابات‭ ‬لإعطاء‭ ‬فرصة‭ ‬أكبر‭ ‬للمشاركة‭.‬ واقترحت‭ ‬المفوضية‭ ‬العليا‭ ‬المستقلة‭ ‬للانتخابات‭ ‬بالعراق،‭ ‬إجراء‭ ‬الانتخابات‭ ‬البرلمانية‭ ‬المبكرة‭ ‬فى‭ ‬16‭ ‬أكتوبر‭ ‬القادم،‭ ‬بدلًا‭ ‬من‭ ‬إجرائها‭ ‬فى‭ ‬6‭ ‬يونيو‭ ‬القادم‭.‬ وذكرت‭ ‬المفوضية‭ -‬فى‭ ‬بيان‭ ‬أوردته‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬العراقية‭ ‬الأحد‭- ‬أنه‭ ‬حرصًا‭ ‬على‭ ‬إجراء‭ ‬انتخابات‭ […]

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