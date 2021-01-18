الحربان الخاسرتان والجندي الرابح

2021/01/18 | 00:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام قبل ثلاثين سنة، بدأت الحرب الامريكية العراقية الأولى، جراء غزو الكويت.وحين وضعت تلك الحرب أوزارها على أشلاء متناثرة من قوة جيش العراق الذي زجّ به في معركة خاسرة، ظنَّ الناس أنَّ من المستحيل أن تقوم حرب امريكية عراقية مجدداً، ذلك انّ البلد لم يعد فيه سلاح نوعي قادر على الدفاع عنه […]

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