2021/01/18 | 00:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬أمني،‭ ‬يوم‭ ‬الاحد،‭ ‬بإصابة‭ ‬شخص‭ ‬بانفجار‭ ‬استهدف‭ ‬محلاً‭ ‬للمشروبات‭ ‬الكحولية‭ ‬وسط‭ ‬العاصمة‭ ‬العراقية‭ ‬بغداد‭.‬وقال‭ ‬المصدر،في‭ ‬تصريح‭ ‬محلي،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬عبوة‭ ‬ناسفة‭ ‬انفجرت،‭ ‬مساء‭ ‬اليوم،‭ ‬مستهدفة‭ ‬محلاً‭ ‬لبيع‭ ‬المشروبات‭ ‬الكحولية‭ ‬ضمن‭ ‬منطقة‭ ‬البتاوين،‭ ‬وسط‭ ‬بغداد،‭ ‬ما‭ ‬اسفر‭ ‬عن‭ ‬اصابة‭ ‬مدني‭ ‬بجروح‭ ‬واضرار‭ ‬مادية‭ ‬بالمتجر‮»‬‭.‬وأوضح‭ ‬المصدر،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬قوة‭ ‬امنية‭ ‬فرضت‭ ‬طوقاً‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفجير جديد ضد محال المشروبات الكحولية ببغداد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفجير جديد ضد محال المشروبات الكحولية ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).