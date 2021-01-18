الموارد المائية تعلن إصابة منتسب اثناء حملة لإزالة التجاوزات في العطيفية

2021/01/18 | 00:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداداعلنت وزارة الموارد المائية، اصابة احد منتسبيها اثناء حملة ازالة التجاوزات في منطقة العطيفية ببغداد.وذكر المكتب الاعلامي لوزارة الموارد المائية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني وجه الدائرة القانونية في مركز الوزارة برفع دعاوى قضائية ضد كل من قام باعتراض أو تهديد لملاكات الوزارة أثناء قيامهم بحملة إزالة التجاوزات في منطقة العطيفية والتي أدت الى إصابة أحد منتسبي مديرية الموارد المائية في بغداد أثناء تأديته لواجبه وفرض هيبة الدولة وسلطة القانون، وكذلك لأي منتسب يتعرض للتهديد في بقية المناطق سواء في بغداد أوالمحافظات.واضاف، ان الوزارة تؤكد بأنها ماضية بحملتها لرفع التجاوزات بكافة أنواعها ضمن الستراتيجية التي وضعت لتنفيذها.

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