المالية النيابية: تعديل أغلب بنود موازنة العراق 2021

2021/01/18 | 00:51 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب العراقي، أن موازنة عام 2021 ستجرى تعديلات على أغلب بنودها، فيما عدّت فرض الضرائب على رواتب الموظفين والمتقاعدين مخالفة قانونية.وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الصفار لبرنامج "العاشرة" الذي يعرض …

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