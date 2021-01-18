"روسيا ستصبح حرة".. تفاصيل اعتقال نافالني فور وصوله موسكو

2021/01/18 | 01:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتخذت الطائرة "بوبيدا DP936" منحنى مفاجئا، الأحد، قبل دقائق من وصولها مطار فنوفكو بالعاصمة الروسية موسكو، حيث انتظر عدد من أنصار المعارض أليكسي نافالني، منتظرين وصوله، إلا أن الطيار أعلن عدم تمكنه من الهبوط وفقا للمسار المخطط.

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