البصرة.. القبض على ارهابي محكوم بالإعدام وأكبر عصابة لسرقة السيارات

2021/01/18 | 01:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ألقت شرطة البصرة القبض على متهم محكوم بالإعدام ومطلوب وفق المادة 4 إرهاب وعلى أكبر عصابة لسرقة السيارات في المحافظة.

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