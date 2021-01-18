بلباو بطلا للسوبر الاسباني بفوز دراماتيكي على برشلونة

2021/01/18 | 01:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / فاز فريق اتلتيك بلباو بكأس السوبر الاسباني ، بتغلبه على برشلونة بثلاثة اهداف مقابل هدفين .سجل للبرسا انطوان كريزمان في الدقيقة 40 من المباراة ، وادرك بلباو التعادل بعد دقيقتين فقط عن طريق اللاعب اوسكار دي ماركوس .وعاد كريزمان ليسجل هدفا ثانيا في الدقيقة 77 ، وتمكن اسيير فيلاليبري من ادراك التعادل لبلباو في الدقيقة 90 ، لتذهب المباراة الى شوطين اضافيين.وتمكن اينياكي ويليامز من تسجيل الهدف الثالث لبلباو في الدقيقة الرابعة من الشوط الاضافي الاول .وشهدت المباراة طرد ليونيل ميسي في الدقيقة الاخيرة من الشوط الاضافي الثاني ./ انتهى

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