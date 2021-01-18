2021/01/18 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ماجد_علاوي أتعرف ما معنى الكلمة؟ مفتاح الجنة في كلمة، دخول النار على كلمه، وقضاء الله هو كلمه، الكلمة نور، وبعض الكلمات قبور.



عبد الرحمن الشرقاوي/ "الحسين ثائراًصدقت؛ كلمة واحدة كانت قبوراً لعشرات المليارات من الدولارات من أموال الشعب، ووظفها من ادعوا أنهم حملة رسالة من كان شرف الكلمة، ومن خصه الشرقاوي بهذه الكلمات الرائعة.



كلمة "السيادية" بدل "الاتحادية" كانت كلمة السر لجميع ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنها الكلمة: -مفتاح الجنة في كلمة، دخول النار على كلمه- - ماجد علاوي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنها الكلمة: -مفتاح الجنة في كلمة، دخول النار على كلمه- - ماجد علاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).