اتليتيك بلباو يطيح ببرشلونة ويتوج بالسوبر الاسباني

2021/01/18 | 01:42 - المصدر: سفن سكاي

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توج فريق اتليتيك بلباو ببطولة كأس السوبر الاسباني بعد فوزه على برشلونة بنتيجة 3-2 في مباراة امتدت للاشواط الاضافية.

افتتح انطوان غريزمان النتيجة لبرشلونة بهدف في شوط المباراة الاول عند الدقيقة (40) ، لكن بلباو لم يمهل الكتلونيين اكثر من دقيقتين ليعدل النتيجة عن طريق اوسكار دي ماركوس في الدقيقة (42) لينتهي الشوط الاول بالتعادل 1-1.

في شوط المباراة الثاني كان الفريق الباسكي افضل من حيث الاداء لكن غريزمان تمكن من مباغتت دفاع الخصم ليسجل هدف في الدقيقة (77)، وبينما يستعد الحكم ليطلق صافرة الختام عادل اسييرفيلاليبري النتيجة لبلباو في الدقيقة (90).

بعد التعادل 2-2 احتكم الفريقين للاشواط الاضافية باغت فيها اينياكي ويليامس دفاع برشلونة ليخطف هدفاً قاتلاً في الدقيقة (93)، وفي اخر ثواني الشوط الاضافي الثاني وقع ليونيل ميسي في المحضور بعد ان قام بضرب لاعب الفريق الخصم ليتم طرده بالبطاقة الحمراء.

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