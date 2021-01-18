2021/01/18 | 01:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} توج أتلتيك بيلباو بلقب كأس السوبر الإسباني للمرة الثالثة في تاريخه، مساء اليوم الأحد، بالفوز بنتيجة (3-2) خلال مواجهة برشلونة بالمباراة النهائية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد الريال.. قطار بيلباو يدهس برشلونة ويتوج بكأس السوبر) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد الريال.. قطار بيلباو يدهس برشلونة ويتوج بكأس السوبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).