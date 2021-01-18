بيلباو يمنع برشلونة من إضافة لقب جديد في كأس السوبر الأسباني

2021/01/18 | 01:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

منع فريق اتلتيك بيلباو فريق برشلونة اليوم الاثنين (18 كانون الثاني 2021) من إضافة اللقب (14) بكأس السوبر الأسباني، بعد الفوز عليه 3-2، بالمباراة النهائية، في لقاء جرى على ملعب لا كارتوخا.

الشوط الاول والمباراة بدأت بحذر كبير من الطرفين، وغابت عنها الفرص الفعلية والتهديد على المرمى، وكانت اول فرصة حقيقية جاءت من طرف اتلتيك بيلباو في الدقيقة 26عندما سدد كابا كرة قوية أبعدها تير شتيجن ببراعة، فيما تأخر تهديد برشلونة صاحب القوة الهجومية الضاربة في تهديد مرمى بيلباو حتى الدقيقة 37 وتسديدة قوية من ميسي مرت من أعلى العارضة بقليل، لكن كريزمان قال كلمته عند الدقيقة 40 وهدف السبق جاء من هجمة منظمة سلم فيها ميسي كرة جاهزة الى كريزمان سددها الاخير بقوة مرت بقرب حارس بيلباو وهزت الشباك، الاخير أعاد انفاسه خلال دقيقتين ورد على هدف برشلونة بالتعادل عن طريق دي ماركوس وهدف جميل بعد تمريرة رائعة من ويليامز،وعاد بيلباو بالتهديد في الدقيقة 45، بواسطة راؤول جارسيا بعد أن صوب كرة رأسية لكنها كانت بعيدة عن المرمى، لينتهي الشوط الاول 1-1.

في الشوط الثاني نشط برشلونة في الهحوم الذي أثمر عن فرص تهديف حقيقة، وعاد كريزمان ليمنح البرسا هدف التقدم الثاني في الدقيقة 77 بعد تمريرة من ألبا،لكن بيلباو عاد للمرة الثانية بالتعادل في الوقت القاتل وعند الدقيقة 90 جاء بواسطة البديل فيلاليبري، ليذهب اللقاء الى وقتين إضافيين، بعد ان انتهى الوقت الاصلي بالتعادل 2-2، لكن بيلباو قال كلمته بهدف ثالث خرافي لايصد ولايرد، جاء في الدقيقة 94 وفي الشوط الاضافي الاول بواسطة ويليامز،ومن ثم حالة الطرد لميسي بعد الضرب من دون كرة، لينهي بيلباو الشوطين الأصلين والاضافيين بالفوز 3-2، والتتويج بلقب كأس السوبر الأسباني للمرة الثالثة.

وكان أتلتيك بلباو أطاح بنظيره ريال مدريد من البطولة بعد الفوز على حامل اللقب بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الخميس على ملعب "لا روزاليدا" في نصف نهائي السوبر الإسباني.

في المقابل، تأهل برشلونة إلى النهائي عقب إقصاء ريال سوسيداد، من نصف النهائي، بعد الفوز على النادي الباسكي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي 1-1.

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