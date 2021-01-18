بيلباو يهزم برشلونة ويتوج بكأس السوبر الاسباني

2021/01/18 | 01:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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توج أتلتيك بيلباو بلقب كأس السوبر الإسباني للمرة الثالثة في تاريخه، مساء الأحد، بالفوز (3-2) على برشلونة، في المباراة النهائية للمسابقة.

سجل لبرشلونة أنطوان جريزمان (هدفان) في الدقائق 40 و77، بينما سجل لأتلتيك بيلباو أوسكار دي ماركوس في الدقيقة 42، وفياليبريي في الدقيقة 90، وإينياكي ويليامز في الدقيقة 93.

وشهدت المباراة طرد نجم برشلونة ليو ميسي في الدقائق الاخيرة من الشوط الاضافي الثاني.

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