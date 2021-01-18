تقارير تفيد وجود

2021/01/18 | 02:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف موقع "Downdetector"، مساء الأحد، وجود عطل في خدمات غوغل في الولايات المتحدة.

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