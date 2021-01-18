الكعبي يحثّ الشركات الفرنسية على الاستثمار في العراق

2021/01/18 | 02:18 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

حثّ النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، الشركات الفرنسية على الاستثمار في العراق وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين .



وقال الكعبي، خلال استقباله القائم بأعمال السفارة الفرنسية لدى بغداد جان نويل بونيو والمستشارة السياسية للسفارة ليلى مرغاد: إن “طبيعة العلاقات العراقية - الفرنسية تتميز بعمق تأريخي وثقافي وقانوني، وهناك نوع من التأثر المتبادل بين الثقافتين، ونحن نقدر حجم اهتمام دولة كبيرة مثل فرنسا بعلاقاتها ببلدنا، وما زيارة الرئيس الفرنسي الاخيرة الا دليل على ذلك”.

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