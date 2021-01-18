2021/01/18 | 02:18 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: هدى العزاوي

طالبت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، بإحالة جميع المشاريع الستراتيجية المزمع إنشاؤها؛ وخاصة قطار بغداد المعلق، من خلال “نافذة الاستثمار”، بسبب الضائقة المالية التي يمر بها العراق والتحديات لاسيما الجانب المالي الذي ألقى بظلاله على أغلب المشاريع المتلكئة والمزمع انشاؤها.

وقال رئيس اللجنة الدكتور وليد السهلاني لـ”الصباح”: إن “مشروع قطار بغداد المعلق يكلف الدولة أموالاً طائلة تبلغ من 4 الى 5 مليارات دولار تقريباً، لذا يستوجب أن يكون هذا المشروع من خلال نافذة الاستثمار”، مطالباً “وزارة النقل بأن تتراجع عن فكرة طرح هذا المشروع كـ(مقاولة) من قبل الشركة الفرنسية”.

منوها بأن “العالم متوجه بشكل كبير نحو قطاع الاستثمار، ومن جانبنا يجب أن نصنع عناصر جديدة جاذبة للشركات العالمية التي تريد أن تعمل في العراق ونوفر لها بيئة آمنة للمشاريع الكبيرة، مثل مشروع قطار بغداد المعلق أو ترام بغداد”.

وبين السهلاني أن “لجنة الخدمات والاعمار النيابية، كجهة رقابية على وزارة النقل، سيكون لها دور بأن يحال هذا المشروع من خلال الاستثمار، ولا نقبل قطعاً أن يحال عن طريق المقاولة، فإحالته بهذه الطريقة تطرح العديد من علامات الاستفهام، لانه سيحمل موازنة الدولة اموالا طائلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخدمات تطالب بإحالة جميع المشاريع عبر «نافذة الاستثمار») نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخدمات تطالب بإحالة جميع المشاريع عبر «نافذة الاستثمار») من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).