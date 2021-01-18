إنتر يحسم ديربي إيطاليا ويهزم يوفنتوس

2021/01/18 | 02:43 - المصدر: سفن سكاي

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حقق إنتر ميلان فوزاً غالياً على يوفنتوس بهدفين دون رد في ديربي إيطاليا الذي أقيم الأحد في إطار المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وافتتح التشيلي أرتورو فيدال التسجيل لإنتر في الدقيقة الثانية عشرة ثم أضاف نيكولو باريلا الهدف الثاني في الدقيقة 52.

ورفع إنتر رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني بالتساوي في عدد النقاط مع ميلان المتصدر، فيما تجمد رصيد يوفنتوس عند 33 نقطة في المركز الخامس، بعد ان تكبد حامل اللقب خسارته الثانية هذا الموسم وكانت الأولى أمام فيورنتينا (0-3) في الأسبوع الرابع عشر من عمر البطولة.

وهذا هو الفوز الأول لإنتر على يوفنتوس في آخر ثماني مباريات بينهما منذ عام 2016.

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