مصر تخلي سبيل ناشطة سياسية في قضية

2021/01/18 | 03:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخلت السلطات المصرية، الأحد، سبيل الناشطة السياسية، نرمين حسين، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية.

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