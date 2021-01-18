2021/01/18 | 03:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجيّة الأميركي، مايك بومبيو، الأحد، أنّ الولايات المتحدة "تدين بشدّة" اعتقال المعارض الروسي، أليكسي نافالني، بُعيد وصوله إلى موسكو آتياً من ألمانيا.

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