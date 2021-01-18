الجيش التونسي ينتشر في عدد من الولايات لحماية المقرات السيادية

2021/01/18 | 03:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

انتشرت قوات الجيش التونسي في عدد من الولايات لحماية المقرات السيادية، وذلك بعدما شهدت البلاد موجة احتجاجات على مدار اليومين الماضيين.

وقالت قناة "نسمة" التونسية إن "الوحدات العسكرية عززت تواجدها بولايات سوسة والقصرين وبنزرت سليانة قصد حماية المقرات السيادية، وفق ما ذكره الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني محمد زكري"، وذلك مساء أمس الأحد.

وأكد زكري أن هذا التعزيز هو أساسا لحماية المقرات السيادية في هذه الولايات الأربع، وذلك تحسبا لتطور الأوضاع جراء أعمال الشغب والتخريب في عدد من جهات الجمهورية.

يشار إلى ان عددا من المدن بولايات مختلفة من بينها سليانة وبنزرت والمنستير ومنوبة ونابل والقيروان شهدت مساء الاحد أعمال شغب وغلق لطرقات رئيسية من طرف مجموعات من الأفراد الى جانب عمليات كر وفر بين هؤلاء المجموعات والامنيين الذين قاموا بالتصدي لمحاولات اقتحام مجهولين لفضاءات تجارية كبرى ونهبها ولمركز امني ومستودع بلدي وفرع بنكي وغيرها من الممتلكات الخاصة والعامة.

المصدر: سبوتنيك

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