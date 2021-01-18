انخفاض الإيرادات النفطية في الجزائر

2021/01/18 | 04:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد حجم الصادرات النفطية الجزائرية وإيراداتها انخفاضا كبيرا في العام 2020، وفق ما أعلنت وزارة الطاقة، الأحد، ما من شأنه أن يفاقم الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد المعتمدة بشكل كبير على العائدات النفطية.

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