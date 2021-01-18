خواء الأدب السياسي السوري

2021/01/18 | 05:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "ثمة طيف هائل من القضايا التفصيلية التي دلت على خواء جعبة الأدب السياسي السوري تجاهها"

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