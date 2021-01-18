"سجين الضمير".. أمنستي تعلق على اعتقال نافالني ومؤيديه

2021/01/18 | 05:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الأحد، السلطات الروسية بالإفراج "الفوري وغير المشروط" عن المعارض أليكسي نافالني، الذي اعتقل عند وصوله موسكو عائدا من ألمانيا.

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