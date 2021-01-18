2021/01/18 | 06:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتُقل نحو 100 متظاهر خلال تجمع حاشد في أمستردام حيث كان حوالي ألفي شخص يحتجون على القيود المرتبطة بكوفيد-19 وضد الحكومة الهولندية التي استقالت الجمعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( "رشقوا الشرطة بالحجارة".. اعتقال 100 متظاهر ضد "قيود كورونا" في أمستردام ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( "رشقوا الشرطة بالحجارة".. اعتقال 100 متظاهر ضد "قيود كورونا" في أمستردام ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).