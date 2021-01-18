وزير أسترالي: حدود بلادنا غالبا ستبقى مغلقة هذا العام

2021/01/18 | 07:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسؤول كبير في مجال الصحة،الإثنين، أنه من غير المرجح أن تفتح الحدود الدولية لأستراليا أمام المسافرين هذا العام على الرّغم من طرح لقاحات ضدّ فيروس كورونا المستجد.

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