الخدمات النيابية تطالب بإحالة جميع المشاريع الستراتيجية المزمع إنشاؤها بسبب الضائقة المالية

2021/01/18 | 07:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} طالبت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، بإحالة جميع المشاريع الستراتيجية المزمع إنشاؤها؛ وخاصة قطار بغداد المعلق، من خلال نافذة الاستثمار، بسبب الضائقة المالية التي يمر بها العراق والتحديات لاسيما الجانب المالي الذي ألقى بظلاله على أغلب المشاريع المتلكئة والمزمع انشاؤها.

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