المالية النيابية: قانون ‏الموازنة يحتاج الى توافق سياسي لتمريره والتعيينات من صلاحيات الحكومة حصراً

2021/01/18 | 07:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} على الرغم من إنهاء مجلس النواب مناقشة مشروع قانون ‏الموازنة للعام الحالي، إلا أن تمريره يحتاج الى توافق سياسي، وفقا للجنة المالية النيابية، التي اكدت أن التعيينات واستحداث الوظائف الجديدة من صلاحيات الحكومة حصرا.

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