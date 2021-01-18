من ناحية الخصوصية.. خبير: هناك تطبيقات

2021/01/18 | 07:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاش تطبيق واتساب خلال الأيام الأخيرة فترة عصيبة، بعد أخبار "تم الإبلاغ عنها بشكل خاطئ على نطاق واسع" وفق الخبير في الأمن والمراقبة على الإنترنت زاك دوفمان.

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