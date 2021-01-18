الموارد المائية تؤكد إصابة أحد منتسبيها أثناء حملة لازالة التجاوزات في بغداد

2021/01/18 | 07:52 - المصدر: NRT عربية

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إزالة التجاوزات

فوتو: ارشيف

منذ 4 دقیقة

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أكدت وزارة الموارد المائية، الاثنين، اصابة أحد منتسبيها خلال حملة ازالة التجاوزات في منطقة العطيفية ببغداد، فيما أشارت إلى انها ماضية بحملتها لرفع التجاوزات بكافة أنواعها.

جاء ذلك في بيان نشره المكتب الاعلامي للوزارة اليوم، 18 كانون الثاني 2021، حيث أفاد بان "وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني وجه الدائرة القانونية في مركز الوزارة برفع دعاوى قضائية ضد كل من قام باعتراض أو تهديد لملاكات الوزارة أثناء قيامهم بحملة إزالة التجاوزات في منطقة العطيفية".

واضاف البيان ان "أحد منتسبي الوزارة في بغداد أصيب أثناء تأديته لواجبه وفرض هيبة الدولة وسلطة القانون".

وتابع ان "الوزير وجه برفع دعاوى قضائية أيضا بحق كل من يهدد أي منتسب في بقية المناطق سواء في بغداد أوالمحافظات".

وأشار إلى ان "الوزارة تؤكد بأنها ماضية بحملتها لرفع التجاوزات بكافة أنواعها ضمن الستراتيجية التي وضعت لتنفيذها".

ر.إ

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