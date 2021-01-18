الطاقة النيابية: العراق يسعى لإعادة حصته في 'أوبك+' بعد تخفيضها

2021/01/18 | 07:52 - المصدر: NRT عربية

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النفط العراقي

فوتو: ارشيف

منذ 25 دقیقة

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أكدت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية النيابية، ان العراق يسعى لإعادة حصته في منظمة الدول المنتجة للنفط "أوبك+" بعد تخفيضها.

وأفاد عضو اللجنة النائب، بهاء الدين النوري، في تصريح صحفي، اليومن 18 كانون الثاني 2021، بان "العراق يسعى الى إعادة حصته في منظمة (أوبك+) بعد تخفيضها، وهناك مطالبات لوزارة النفط ببذل المزيد من الجهود لإعادة تلك الحصة التي يمكن أن تنعش العراق اقتصاديا".

وتابع أن "الدبلوماسية العراقية ستستند الى أن حصة العراق كانت تسدها دول الخليج منذ فرض الحصار على العراق عام 1991 ولغاية 2003"، مبينا أن "الحديث سيكون حول زيادة حصة العراق من التصدير لا تخفيضها".

وأوضح النوري، أن "الدول الأعضاء في (أوبك بلس) اتفقت على تقليص الخفض بما يصل إلى 500 ألف برميل يوميا بدءا من كانون الثاني الجاري"، مؤكدا بان ذلك يمكن ان يسهم بإنعاش الاقتصاد أو توفير سيولة مالية.

وأشار إلى أن "الوفد الحكومي المفاوض لإعادة حصة العراق لم يكن موفقا في المحاولات السابقة بسبب قلة المعرفة أو عدم الفهم، وبالتالي فإن البلد هو الذي دفع ثمن ذلك غالياً من حصول أزمة مالية".

جدير بالذكر ان مدير عام شركة تسويق النفط العراقية "سومو" علاء الياسري، أكد في وقت سابق، أن اتفاق "أوبك+" أثر بشكل إيجابي في العراق، حيث بين ان" كميات النفط المصدرة من إقليم كوردستان عن طريق ميناء جيهان التركي تبلغ 430 ألف برميل يوميا"، لافتا إلى أن "الشركة لديها القدرة على استيعاب كميات نفط الإقليم لغرض التصدير".

ر.إ

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