2021/01/18 | 07:58 - المصدر: الفرات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية في مجلس النواب عن وجود مساع لاعادة حصة العراق في أوبك+.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطاقة النيابية: مساع لاعادة حصة العراق في أوبك+) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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