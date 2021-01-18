الطاقة النيابية: مساع لاعادة حصة العراق في أوبك+

2021/01/18 | 07:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية في مجلس النواب عن وجود مساع لاعادة حصة العراق في أوبك+.

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