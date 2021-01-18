زيدان والسفير البريطاني يبحثان الاتفاقيات القضائية بخصوص التسليم المتبادل للمتهمين

2021/01/18 | 13:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان والسفير البريطاني ستيفن هيكي، الاتفاقيات القضائية والقانونية بخصوص التسليم المتبادل للمتهمين.

وذكر بيان عن مجلس القاضء الاعلى أن “زيدان بحث مع سفير المملكة المتحدة في بغداد ستيفن هيكي وبحث معه عقد الاتفاقيات القضائية والقانونية بخصوص التسليم المتبادل للمتهمين”.

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