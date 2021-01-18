القضاء: تعيين نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية

2021/01/18 | 13:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ادى اليوم الاثنين، القضاة اعضاء محكمة التمييز الاتحادية كلا من نجم احمد عبد الله و كاظم عباس حبيب و حسن فؤاد منعم اليمين امام رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان بمناسبة تعيينهم بمنصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية.

وحضر مراسيم اداء اليمين السادة نائب رئيس محكمة التمييز زيدون سعدون بشار ورئيس الادعاء العام سالم محمد نوري ورئيس هيئة الاشراف القضائي جاسم محمد عبود .

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