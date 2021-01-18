مركز الإمام الحسين (ع) لعلاج الأورام وأمراض الدم بكربلاء ،مركز مُتطور في العراق يستقبل نحو ( 250 ) مريض يومياً

2021/01/18 | 13:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُعد مركز الإمام الحسين (ع) لعلاج

الأورام وأمراض الدم التابع لدائرة صحة

كربلاء المقدسة ، من المراكز المُتطورة

والنادرة في العراق ، كونه يُعالج أورام

الأطفال والكبار وأمراض الدم على حد

سواء ، وفي حين ك

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