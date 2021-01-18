خلفيات تصنيف واشنطن لأنصار الله بالإرهاب

2021/01/18 | 13:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.محمد العبادي

توجد علاقة حقيقية وثيقة بين المال

والسياسة ، وقد شاهدنا إدارة ترامب قد

سخرت إمكاناتها العسكرية والسياسية

والإدارية والإعلامية في خدمة المال ؛

حتى أن الرئيس ترامب كان ينادي بتوفير

الحم

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