التعليم تطلق استمارة التقديم على الكليات الأهلية للناجحين في الدور الثالث

2021/01/18 | 13:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، استمارة التقديم إلى الجامعات والكليات الأهلية للطلبة من خريجي الدور الثالث.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر العبودي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "التقديم الى استمارة القبول الإلكترونية يكون عبر بوابة دائرة التعليم الجامعي الأهلي (www.pe-gate.org) مبينا أن الاستمارة تتضمن أربعة خيارات أمام الطالب الراغب بالتقديم."

وأضاف أن "الموافقة حصلت على شمول الطلبة من خريجي الدورين الأول والثاني بالتقديم والتنافس، لافتا الى أن استمارة التقديم الإلكترونية ستبقى متاحة الى غاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الاثنين الموافق 25/1/2021".

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