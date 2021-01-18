المالية النيابية تناقش مخصصات 7 وزارات وأجهزة تابعة للدولة مع ممثلين عنها

2021/01/18 | 13:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

ناقشت اللجنة المالية النيابية، الاثنين (18 كانون الثاني 2021)، مخصصات سبع وزارات وأجهزة تابعة للدولة مع عدد من الممثلين عن تلك الدوائر.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "اللجنة المالية استأنفت مناقشاتها لمسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021".

وأضافت، أن "اللجنة المالية استضافت مدير عام الأراضي الزراعية ومدير عام التسجيل العقاري ومدير عام دائرة عقارات الدولة".

وتابع البيان، أن "اللجنة ناقشت موازنة كل من جهاز مكافحة الإرهاب ووزارة الزراعة ووزارة الخارجية ووزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال، مع ممثلين عن الجهات المذكورة".

وأشار إلى، أن اللجنة المالية وجهت رسالة ضمنية للكتل النيابية والسياسية بشأن موازنة 2021 قائلة: "التحديات الاقتصادية تتطلب منا موقفاً موحداً لعبور هذه المرحلة الصعبة وإقرار الموازنة دون أن يؤثر ذلك في حياة المواطنين".

ويوم أمس، عقدت اللجنة المالية اجتماعاً مجدداً لمناقشة مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي، بعد إنهاء مجلس النواب مناقشة الموازنة.

وفي وقت سابق، أنهى مجلس النواب مناقشاته بخصوص مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021 وأرسل 162 طلبا إلى اللجنة المالية لدراستها ومن ثم الرد عليها.

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