الكاظمي يبعث رسالة تعزية إلى أمير الكويت

2021/01/18 | 13:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد بعث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، رسالة تعزية ومواساة إلى أمير دولة الكويت سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لوفاة الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح.وبحسب بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، فإن الكاظمي عبر في برقية التعزية، عن خالص مواساته وصادق تعازيه، سائلا المولى …

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