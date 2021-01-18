الطيران الإسرائيلي يستهدف قطاع غزة

2021/01/18 | 13:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد نفذ الطيران العسكري الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، غارات استهدفت قطاع غزة، جاء ذلك رداً على إطلاق صاروخين سقطا على شاطئ مدينة إسدود.وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تصريح على حسابه في “فيسبوك”، إن طائرات حربية شنت غارات على “ورشات لحفر أنفاق” تابعة لحركة لمقاومة الإسلامية “حماس”.وأشار الى …

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