وزير الدفاع التركي يصل إلى بغداد في زيارة رسمية

2021/01/18 | 13:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد وصل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ورئيس الأركان يشار غولر يجريان، اليوم الاثنين، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية.وذكرت وسائل إعلام تركية، ان الوزير أكار سيلتقي مسؤولين عراقيين أبرزهم الرئيس برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الدفاع جمعة عناد.

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