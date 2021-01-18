بعد صدور مرسوم جمهوري بتعيينهم .. نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية يؤدون اليمين القانوني

2021/01/18 | 13:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ادى اليوم الاثنين القضاة اعضاء محكمة التمييز الاتحادية ، كل من نجم احمد عبد الله و كاظم عباس حبيب و حسن فؤاد منعم ، اليمين القانوني امام رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان ، بعد تعيينهم بمنصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية.وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى :" ان مراسم اداء اليمين ، حضرها نائب رئيس محكمة التمييز زيدون سعدون بشار ورئيس الادعاء العام سالم محمد نوري ورئيس هيئة الاشراف القضائي جاسم محمد عبود ".وكان رئيس الجمهورية برهم صالح اصدر امس الاحد مرسوما جمهوريا بتعيين القضاة الثلاثة بمنصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية./انتهى9

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