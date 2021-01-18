بالصور.. العثور على 50 قذيفة مدفع في البصرة

2021/01/18 | 13:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصدر أمني عراقي، العثور على 50 قذيفة مدفع مدفونة تحت الأرض بمحافظة البصرة.

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