اجتماعات مكثفة لبحث تداعيات تأجيل الانتخابات في العراق

2021/01/18 | 13:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر عراقي، عن عقد الكتل السياسية لاجتماعات مكثفة لبحث تداعيات تأجيل الانتخابات النيابية المقرر عقدها في يونيو القادم....

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