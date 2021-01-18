العراق يعلن ثمن ومستحقي لقاح كورونا

2021/01/18 | 13:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة الصحة والبيئة النيابية في العراق، معلومات جديدة بشأن قيمة لقاح كورونا والفئات المستحقة له....

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