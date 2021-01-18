نائب يحطم الامال بإقرار الموازنة قريبًا: 3 ملفات ستعرقل المسير

2021/01/18 | 13:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشف النائب عبد الخالق العزاوي، الاثنين، عن ثلاثة ملفات رئيسية ستعطل اقرار الموازنة، فيما أشار إلى أن الخلافات عميقة والحلول ما زالت بعيدة.

وقال العزاوي في حديث صحفي “ما زال النقاش بين نواب المحافظات المحررة مستمرا من اجل انصافها وتوحيد المواقف لدعم المشاريع الخدمية والبنى التحتية في المدن”.

وأضاف أن “ثلاثة ملفات رئيسية ستعطل اقرار الموازنة وهذه الملفات تستوجب توافقا سياسيا عليها وهي ملف البترو دولار، سيما في البصرة وكذلك مشكلة الانفاق الحكومي الكبير، فضلا عن قضية كردستان واستحقاقاتها والمطلوب منها”.

وأشار العزاوي إلى أن “الحلول ما زالت بعيدة للغاية بشان الموازنة والحديث عن طرحها الاسبوع المقبل للقراءة هو حديث متفائل ومستعجل وبعيد عن الواقع”.

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