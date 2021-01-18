مخاوف من انتقاله للعراق.. تواصل نيابي حكومي بعد ظهور “سلالة كورونا” في دول قريبة

2021/01/18 | 13:13 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..أعلنت لجنة الصحة والبيئة النيابية، الاثنين، إنها على تواصل مستمر مع وزارة الصحة الاتحادية بشأن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في دول عربية متعددة قريبة من العراق.وقالت عضو اللجنة وفاء الشمري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “وزارة الصحة اخذت على عاتقتها جميع التدابير والاحتياطات اللازمة لمنع وصول انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا داخل المجتمع العراقي”.وأضافت الشمري، أن “هناك توجيه صادر عن وزارة الصحة وكذلك اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بناء على ما عرضته وزارة الصحة استمرار دوام المدارس يوم واحد في الأسبوع للسيطرة على عدم انتشار الوباء”.وأشارت إلى أن “هناك مخاوف كبيرة من انتشار السلالة الجديدة بسرعة في المنطقة”، محذرة من “عدم الزام الوافدين للفحوصات المختبرية وحجرهم لمدة أسبوعين لحين إظهار النتائج سلامتهم من عدوى أو إصابات بفيروس كورونا”.



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