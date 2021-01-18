2021/01/18 | 13:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح مقربون من البيت الأبيض الأميركي، ان يصدر الرئيس دونالد ترمب قرارات عفو عن العشرات من الشخصيات في الساعات الأخيرة من فترة رئاسته.

وقال مسؤولون اميركيون إن ترمب يعتزم إصدار قرارات بالعفو عن مئة شخص من المتورطين بقضايا مختلفة يوم الثلاثاء التاسع عشر من هذا الشهر وقبل يوم واحد من مغادرته البيت الأبيض، مؤكدين ان من غير المعلوم فيما إذا كان ترمب ينوي إصدار عفو رئاسي عن نفسه عن أي اتهامات يمكن ان توجه إليه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترمب يعتزم إصدار قرارات عفو عن 100 شخص متورطين بقضايا مختلفة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترمب يعتزم إصدار قرارات عفو عن 100 شخص متورطين بقضايا مختلفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).