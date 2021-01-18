الصحة العالمية تكشف عن المدة التي يبقى فيها المصاب بالفيروس ناقلا للعدوى

2021/01/18 | 13:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت منظمة الصحة العالمية عن الفترة التي يبقى فيها المصاب بفيروس كورونا ناقلا للعدوى إلى المحيطين به.

وقالت ممثلة المنظمة العالمية في روسيا ميليتا فوينوفيتش، إن الدراسات تشير إلى أن معظم المرضى قادرون على نقل العدوى خلال ثمانية إلى تسعة أيام فقط من ظهور الاعراض، وأن هذا الحديث يشمل الأشخاص الذين ينقلون الفيروس الحي، لافتة إلى أن هذه الفترة المعدية قد تطول أكثر بالنسبة للحالات الأكثر خطورة.

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