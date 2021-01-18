صحيفة أميركية ترسم سيناريو تنصيب بايدن: مناطق حمراء .. مناطق خضراء

2021/01/18 | 13:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تتجه أنظار العالم مجددا إلى العاصمة الأميريكية واشنطن، التي ستشهد بعد يومين، مراسم "استثنائية" لتنصيب جو بايدن رئيسا جديدا للولايات المتحدة الأمريكية، خلفا لدونالد ترامب.

وسلطت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير لها، تابعه "ناس"، (18 كانون الثاني 2021)، الضوء على أبرز مظاهر حفل تنصيب بايدن.

ثكنة عسكرية

يتواجد أكثر من 25 ألفا من قوات الحرس الوطني، في واشنطن، لتأمين مراسم التنصيب، في الوقت الذي بدأت فيه عواصم الولايات التعامل مع التحذيرات التي أصدرها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق باحتمال اندلاع تظاهرات مسلحة في الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة.

وسيؤدي بايدن اليمين الدستورية على درجات مبنى الكابيتول، المحاط بسياج، في مشهد غير مألوف.

ومن المتوقع أن ترافق بايدن قوة عسكرية إلى البيت الأبيض.

وسيكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، السفر عبر أجزاء من واشنطن في الأيام المقبلة، حيث جرى تخصيص مناطق حمراء وخضراء لحركة المرور المقيدة.

وستغلق أجزاء كبيرة من وسط المدينة، حتى بعد الافتتاح، إذ تم إغلاق 13 محطة مترو بالقرب من مبنى الكابيتول، وجرى إغلاق بعض الجسور، وستفرَض قيود على وقوف السيارات حول "كابيتول هيل" ونصب لنكولن التذكاري ومحطة يونيون والبيت الأبيض.

من المسؤول عن تنظيم حفل التنصيب؟

لجنة الكونغرس المشتركة لحفلات التنصيب (JCCIC) هي المسؤولة عن التخطيط لحفل أداء اليمين في مبنى الكابيتول في الـ 20 من يناير، وستكون مراسم أداء اليمين تحت شعار ”ديمقراطيتنا المصممة: إقامة اتحاد أكثر كمالا“.

ويرأس اللجنة المكونة من 6 أعضاء، السناتور الجمهوري روي بلانت، وتضم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، ورئيس مجلس النواب نانسي بيلوسي، والسناتور إيمي كلوبوشار، وزعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيني إتش هوير، وزعيم الأقلية في مجلس النواب كيفين مكارثي.

اللجنة الرئاسية الافتتاحية لبايدن (PIC)، التي تم إطلاقها رسميا في الـ 30 من نوفمبر، هي المسؤولة عن تنسيق وتمويل مراسم الافتتاح والاستعراضات والاحتفالات، التي من المتوقع أنها ستكون مختلفة أيضا هذه المرة، بسبب إجراءات الوقاية.

أين سيؤدي بايدن اليمين؟

من المقرر أن يؤدي جو بايدن ونائبه كامالا هاريس، اليمين، خلال حفل في الجبهة الغربية لمبنى الكابيتول، وفقا لـ“JCCIC“.

وبينت اللجنة الرئاسية الافتتاحية أن بايدن، ”سيلقي خطاب تنصيب من المنصة التي تم بناؤها هناك من أجل الحفل“.

وأشارت إلى أن "الحضور، الذي سيكون محدودا، سيشمل مسؤولين منتخبين آخرين".

أبرز الحاضرين والغائبين

أعلن ترامب، الأسبوع الماضي، أنه لن يحضر حفل تنصيب بايدن، ليصبح أول رئيس أمريكي يقوم بهذه الخطوة، منذ أن قرر أندرو جونسون عدم حضور حفل تنصيب يوليسيس إس جرانت عام 1869.

في المقابل، قال الرؤساء السابقون باراك أوباما وبيل كلينتون وجورج دبليو بوش، إنهم سيحضرون الحفل، وكذلك السيدتان الأوليان ميشيل أوباما ولورا بوش، ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.

ولن يكون الرئيس السابق جيمي كارتر والسيدة الأولى السابقة روزالين كارتر، في واشنطن، يوم التنصيب.

وقالت متحدثة باسم مركز كارتر في أتلانتا، إن عائلته تقدم ”أطيب التمنيات“.

وستغني ليدي غاغا النشيد الوطني الأميريكي في حفل تنصيب بايدن، وستقدم جينيفر لوبيز عرضا موسيقيا منفصلا.

ومساء الأربعاء، سيكون هناك برنامج مدته 90 دقيقة يستضيفه النجم السينمائي توم هانكس للاحتفال بالتنصيب.

لا احتفالات

للمرة الأولى منذ عام 1949، لن يكون هناك حفل تنصيب، إذ إن مركز المؤتمرات الذي استضاف العديد من الاحتفالات، تم تحويله إلى مستشفى ميداني للطوارئ استعدادا لزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال النائب جيمس إي كلايبورن، رئيس اللجنة الافتتاحية لبايدن، إن "احتفالا أكثر اكتمالا برئاسة بايدن قد يحدث في الـ 4 من يوليو".

وأضاف في حديث لشبكة ”سي إن إن“: ”نأمل أن تكون الأمور تحت السيطرة بعد ذلك“.

هل باستطاعة أحد من المواطنين الحضور؟

وأعلنت JCCIC أخيرا أن الحضور في الافتتاح سيكون محدودا للغاية بسبب الوباء.

وأشارت اللجنة إلى أنه في العادة يتم توفير 200 ألف تذكرة حضور لأعضاء الكونغرس، لتوزيعها على المدعوين، لكن هذا العام قد يحضر كل عضو في الكونغرس بضيف واحد.

يذكر أن سلطات واشنطن، حثت جميع الأمريكيين على الابتعاد عن المدينة في الـ 20 من يناير، وأمر عمدة العاصمة موريل إي.



باوزر، المطاعم والمتاحف الداخلية بالبقاء مغلقة حتى يومين بعد تنصيب بايدن للمساعدة في ثني الناس عن القدوم إلى المدينة.

ترجمة: إرم نيوز

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