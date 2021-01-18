ديالى تكشف عن اول اتفاق من نوعه لتصدير البرتقال الى الخارج

2021/01/18 | 13:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشف الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، الاثنين، عن اول اتفاق من نوعه لتصدير البرتقال الى اسواق دولية.وقال رئيس الاتحاد المحلي رعد التميمي في حديث صحفي، إنه “وفق احصائيات دائرة زراعة ديالى بأن انتاج المحافظة من الحمضيات بشكل عام والذي يشكل البرتقال الجزء الاكبر منها زاد عن 43 الف طن وهي كمية كبيرة جدا ساهمت في تغطية اسواق المحافظة ومحافظات اخرى ومنها بغداد في الاسابيع الماضية”.واضاف التميمي،ان وزير الزراعة في زيارته الاخيرة الى بعقوبة لحضور مؤتمر زراعي تعهد بفتح افاق تصدير المنتوجات الزراعية في ديالى ومنها الحمضيات من اجل زيادة ايرادات المزارعين والاستفادة من الفائض”.وأوضح، أن “بعض التجار والشركات بدات بالفعل مسارات لخلق اول اتفاق من نوعه سيبدأ تنفيذه الموسم المقبل في تصديرالبرتقال وبعض الحمضيات الى اسواق خليجية وعربية واسيوية مختلفة كما حدث مع التمور والتي كانت تجربة مميزة خاصة وان اكثر من 7 الاف طن من التمور جرى تصديرها خلال الاسابيع الماضية”.وتعد ديالى من اكبر محافظات البلاد بانتاج الحمضيات وخاصة البرتقال والذي يغطي اسواق المحافظة ومحافظات اخرى ومنها بغداد.

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